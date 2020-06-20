Съезд новосозданной партии «Пропозиція» состоится 1 июля. В политической силе ожидают, что к этому моменту к ним присоединятся многие мэры городов и лидеры местного самоуправления.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером заявил один из сооснователей партии «Пропозиція», мэр Днепра Борис Филатов.

— Это не партия шести мэров. Их сейчас уже шесть. Мы ведем переговоры с другими нашими коллегами. Дайте нам сохранить интригу. К моменту нашего съезда в наших рядах будет гораздо больше, — сказал Борис Филатов.

Он рассказал, что на сегодняшний день многие городские головы получили предложения присоединиться к «Пропозиції». По мне нию Бориса Филатова, действующие мэры должны объединить усилия в рамках партии, чтобы отстаивать права местного самоуправления.

— В эфире вашей передачи я сделал предложение не только Виталию Кличко, но и другим мэрам. Наверное, не совсем правильно, с учетом того, что у нас идет полное совпадение позиции по всем вопросам, идти на выборы отдельно — каждый со своей партией. У нас у каждого есть своя партия, но нам не нужно кластеризироваться в своих маленьких партиях, у нас есть возможность отстаивать повестку страны, объединив наши усилия, — рассказал Борис Филатов.

Борис Филатов подчеркнул, что вступить в «Пропозицію» могут не только мэры, но и лидеры местного самоуправления, неравнодушные люди с активной общественной позицией.

— Мы рады лидерам местного самоуправления и людям, которые неравнодушны, мы рады головам ОТГ. У нас нет какой-то градации: мэры областных городов или крупных. Ни в коем случае, — отметил Борис Филатов.

Кроме того, мэр Днепра заявил, что «Пропозиція» обязательно примет участие в будущих парламентских выборах: очередных или досрочных.

— Это партия, которая строит будущее, и, которая в случае досрочных или очередных парламентских выборов, будет обязательно принимать участие. Мы не претендуем на поход в парламент, но мы считаем, что у местного самоуправления должно быть представительство в парламенте и люди, которые отстаивают интересы местного самоуправления в парламенте. Наши двери открыты для всех, кто поддерживает нашу идею и нашу программу. Поверьте, с нашими возможностями и нашей повесткой дня найдется большое количество людей, которые захотят баллотироваться в парламент от нашей партии. Это не партия мэров, это партия местного управления, — заявил Борис Филатов.

Как сообщалось, 18 июня, в Киеве состоялась презентация новой политической партии «Пропозиція», в которую объединились мэры нескольких городов Украины для участия в местных выборах.