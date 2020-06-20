Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщает пресс служба концерна. Также соответствующий указ главы государства обнародован на сайте Офиса президента.

Кроме того, Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета «Укроборонпрома», главы Офиса президента Андрея Ермака.

В свою очередь заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что назначение Горбулина ждали с февраля.

— Провели несколько крупных встреч и непростых дискуссий со всей командой о нашем видении реформы концерна. Лично провел с ним не один час, убеждая, что его участие будет огромной поддержкой для нас и большим вкладом в реформу отрасли, — написал Мустафа Найем.

Напомним, в «Укроборонпроме» намерены создать по меньшей мере шесть отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Сам госконцерн будет ликвидирован.