Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в Украине нужно легализовать игорный бизнес, так как он продолжает работать подпольно.

Об этом заявил в эфире «Свобода слова» у Савика Шустера, передает корреспондент НикВести.

Городской голова говорит, что несмотря на закрытие игровых залов по всей стране они продолжают свою нелегальную работу. Именно поэтому Александр Сенкевич предлагает узаконить их работу и получать доход в казну государства от их деятельности.

— Я считаю, что это очень большое ханжество говорить, что игорного бизнеса не существует. Сегодня многие залы игровых автоматов просто завешаны пленкой, к ним подходит человек, набирает номер телефона, его встречают, его заводят внутрь и он там играет. Возможно эти коррупционные схемы контролируют правоохранители. Если это существует, существует нелегально, то это стоит легализовать. Нужно выписать для этого конкретные правила. Если мы будем закрывать глаза на эту проблему, она не перестанет существовать. Я откровенно говорю, я был Лас-Вегасе, я был в других казино. Я не игрок, я закинул один доллар, выиграл два, и на этом все. Это нужно контролировать, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 декабря 2019 года не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. Для принятия не хватило 13 голосов.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram написал, что он знает, кто за этим стоит и поручил прекратить работу игральных залов в стране.

20 декабря, Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

20 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.

Также напомним, что 60% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг», не поддерживают легализацию игорного бизнеса.

В правительстве подсчитали, что в 2020 году Украина может получить 4,5 миллиарда гривен от легализации игорного бизнеса.

Также напомним, что до конца 2020 года Верховная Рада планирует принять во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса и азартных игр.

Однако, 17 июня Главное юридическое управление Верховной Рады признало неконституционным создание Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотренного проектом Закона № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Автор документа — депутат от «Слуги народа» Олег Марусяк.