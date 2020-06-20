Шахтеры просят президента спасти угледобывающей отрасль и уволить голову энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
Он рассказал, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной Рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.
Шахтеры призывают пересмотреть финансирование угледобывающей отрасли, погасить задолженность по выплате зарплат и разработать программу действий по выходу отрасли из кризиса.
Кроме того, шахтеры требуют уволить главу энергетического парламентского комитета Андрея Геруса, утверждая, что его действия привели к критической ситуации в угледобыче. Также они просят запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Беларуси и России, который был восстановлен благодаря «поправке Геруса».
Напомним, в январе 2020 года во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку. Они требуют вернуть задолженность по зарплате.
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Шахтеры просят президента спасти угледобывающей отрасль и уволить голову энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
Он рассказал, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной Рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.
Шахтеры призывают пересмотреть финансирование угледобывающей отрасли, погасить задолженность по выплате зарплат и разработать программу действий по выходу отрасли из кризиса.
Кроме того, шахтеры требуют уволить главу энергетического парламентского комитета Андрея Геруса, утверждая, что его действия привели к критической ситуации в угледобыче. Также они просят запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Беларуси и России, который был восстановлен благодаря «поправке Геруса».
Напомним, в январе 2020 года во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку. Они требуют вернуть задолженность по зарплате.