В городе Гельзенкирхен 20 июня открыли памятник коммунистическому деятелю Владимиру Ленину. Это первый такой памятник в западной части Германии.
Об этом сообщает Deutschlandfunk Kultur.
Статую открыли у главного здания марксистско-ленинской партии. Чугунный памятник 2,15 метра высотой, его изготовили в Советском Союзе. Немецкая партия приобрела статую в Чехии.
Как пишет DW, глава партии Габи Фехтнер заявила, что Ленин был «мыслителем всемирно исторического значение, опередивший свое время, ранним борцом за свободу и демократию».
Городская власть пыталась помешать открытию памятника. В городском совете заявляли, что статуя противоречит правилу сохранения исторических памятников и будет мешать вида других сооружений. Город Гельзенкирхен расположен в Рурской области. В нем проживает около 270 000 человек.
Напомним, в январе 2019 года прокуратура Николаевской области демонтировала последний памятник Ленину в городе.
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В городе Гельзенкирхен 20 июня открыли памятник коммунистическому деятелю Владимиру Ленину. Это первый такой памятник в западной части Германии.
Об этом сообщает Deutschlandfunk Kultur.
Статую открыли у главного здания марксистско-ленинской партии. Чугунный памятник 2,15 метра высотой, его изготовили в Советском Союзе. Немецкая партия приобрела статую в Чехии.
Как пишет DW, глава партии Габи Фехтнер заявила, что Ленин был «мыслителем всемирно исторического значение, опередивший свое время, ранним борцом за свободу и демократию».
Городская власть пыталась помешать открытию памятника. В городском совете заявляли, что статуя противоречит правилу сохранения исторических памятников и будет мешать вида других сооружений. Город Гельзенкирхен расположен в Рурской области. В нем проживает около 270 000 человек.
Напомним, в январе 2019 года прокуратура Николаевской области демонтировала последний памятник Ленину в городе.