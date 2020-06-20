Об этом сообщает Deutschlandfunk Kultur.

Статую открыли у главного здания марксистско-ленинской партии. Чугунный памятник 2,15 метра высотой, его изготовили в Советском Союзе. Немецкая партия приобрела статую в Чехии.

Как пишет DW, глава партии Габи Фехтнер заявила, что Ленин был «мыслителем всемирно исторического значение, опередивший свое время, ранним борцом за свободу и демократию».

Городская власть пыталась помешать открытию памятника. В городском совете заявляли, что статуя противоречит правилу сохранения исторических памятников и будет мешать вида других сооружений. Город Гельзенкирхен расположен в Рурской области. В нем проживает около 270 000 человек.

Напомним, в январе 2019 года прокуратура Николаевской области демонтировала последний памятник Ленину в городе.