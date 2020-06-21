В субботу, 20 июня, в Савранском районе Одесской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, на 276 км трассы Киев — Одесса Renault Duster под управлением жительницы Днепропетровской области 1974 года рождения допустил столкновение с двигавшемся впереди Renault Magnum.
В результате аварии женщина и ее пассажир погибли на месте. Причины ДТП пока не установлены.
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В субботу, 20 июня, в Савранском районе Одесской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, на 276 км трассы Киев — Одесса Renault Duster под управлением жительницы Днепропетровской области 1974 года рождения допустил столкновение с двигавшемся впереди Renault Magnum.
В результате аварии женщина и ее пассажир погибли на месте. Причины ДТП пока не установлены.