В Украине погибли 43 медики от COVID-19, украинцы должны помнить об этом и заботиться о средствах личной защиты во время карантина ради медицинских работников.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеопоздравлении по случаю Дня медицинского работника, которое выложено на странице главы государства Facebook.

— В Украине 43 медицинских работника погибли, противодействуя COVID-19. Сейчас каждый врач тоже фактически находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают Украину на востоке. И семьи погибших врачей в ближайшем будущем должны получить соответствующие компенсации. Хотя, конечно, никакие деньги не вернут семьям их родных, - сказал Президент.

В связи с этим он обратился ко всем украинцам - не забывать, что эти медики погибли, защищая нас, а поэтому каждый должен временно обуздать свои желания позагорать на пляже, повеселиться на концерте, покричать на площади, потанцевать в ночном клубе.

— Сегодня каждый из нас может поздравить украинских медиков. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски, сохранять дистанцию. Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком, - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, сегодня в Украине отмечают День медицинского работника. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента от 3 июня 1994 года и отмечается ежегодно, в третье воскресенье июня.

По состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждено 36 560 случаев COVID-19, за сутки - 735 новых.



