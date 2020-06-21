Президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской «даже с юридической точки зрения».

Об этом глава Российской Федерации заявил в интервью телеканалу «Россия».

Журналист задал Путину вопрос, стоило ли ссориться с Украиной, чтобы «приобрести» Крым, на который президент РФ ответил: «Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией».

Путин утверждает, что вхождение Крыма в состав РФ «это высшая степень проявления демократии».

— А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением, - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин сказал, что у России возникли проблемы в отношениях с украинской властью, а не с народом страны.

– Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века, - отметил президент России.

Ранее сообщалось, что российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь написал пост в Instagram с критикой президента РФ Владимира Путина и всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.