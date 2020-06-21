В Кировоградской области мужчина напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в шею.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В ведомстве уточняют, что 36-летний полицейский был вне службы и в гражданской форме одежды, когда на него напал 43-летний ранее судимый местный житель. Конфликта между мужчинами раньше не было.
«Полицейский был немедленно доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи», - рассказали в полиции.
Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
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В Кировоградской области мужчина напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в шею.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В ведомстве уточняют, что 36-летний полицейский был вне службы и в гражданской форме одежды, когда на него напал 43-летний ранее судимый местный житель. Конфликта между мужчинами раньше не было.
«Полицейский был немедленно доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи», - рассказали в полиции.
Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.