В Кировоградской области мужчина напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в шею.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В ведомстве уточняют, что 36-летний полицейский был вне службы и в гражданской форме одежды, когда на него напал 43-летний ранее судимый местный житель. Конфликта между мужчинами раньше не было.

«Полицейский был немедленно доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи», - рассказали в полиции.

Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.