Чрезвычайное положение, введенное в Испании из-за распространения коронавирусной инфекции, завершилось.

Об этом сообщило издание El Pais.

Отмечалось, что режим ЧП начался с 14 марта и возобновлялся шесть раз подряд. Премьер-министр страны Педро Санчес во время телеобращения поблагодарил всех тех, кто принимал активное участие в борьбе с инфекцией и заявил о необходимости не допустить второй волны болезни.

После снятия режима чрезвычайного положения автономные регионы Испании вновь получат прежние полномочия, а их жители смогут осуществлять путешествия внутри страны. Помимо этого, с 21 июня в стране были открыты границы для туристов из стран Шенгенской зоны.