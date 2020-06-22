В немецком городе Геттинген (Нижняя Саксония) жители многоэтажки, которую закрыли на строгий карантин из-за вспышки коронавируса, устроили акцию протеста и атаковали полицейских.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Акцию 20 июня устроили около 100 жителей комплекса, в котором выявили 120 инфицированных из общего числа жителей (700 человек). Многоэтажку закрыли на карантин до 25 июня и жители вышли ломать ограждения, требуя их выпустить.
После прибытия полиции люди из окон своих квартир начали забрасывать правоохранителей камнями, шинами и подожженными предметами. В полицейских бросили даже компьютер.
Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы предотвратить снос заграждения. Некоторые из них получили травмы, предварительно, пострадали 8 полицейских. О пострадавших среди жильцов информации нет.
После протеста власти города пошли на уступки и смягчили карантин. Раньше жителям было запрещено покидать территорию дома, теперь они могут выходить из жилого комплекса группами до трех человек при условии дважды пройти тест на коронавирус с отрицательным результатом.
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В немецком городе Геттинген (Нижняя Саксония) жители многоэтажки, которую закрыли на строгий карантин из-за вспышки коронавируса, устроили акцию протеста и атаковали полицейских.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Акцию 20 июня устроили около 100 жителей комплекса, в котором выявили 120 инфицированных из общего числа жителей (700 человек). Многоэтажку закрыли на карантин до 25 июня и жители вышли ломать ограждения, требуя их выпустить.
После прибытия полиции люди из окон своих квартир начали забрасывать правоохранителей камнями, шинами и подожженными предметами. В полицейских бросили даже компьютер.
Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы предотвратить снос заграждения. Некоторые из них получили травмы, предварительно, пострадали 8 полицейских. О пострадавших среди жильцов информации нет.
После протеста власти города пошли на уступки и смягчили карантин. Раньше жителям было запрещено покидать территорию дома, теперь они могут выходить из жилого комплекса группами до трех человек при условии дважды пройти тест на коронавирус с отрицательным результатом.