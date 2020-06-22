В немецком городе Геттинген (Нижняя Саксония) жители многоэтажки, которую закрыли на строгий карантин из-за вспышки коронавируса, устроили акцию протеста и атаковали полицейских.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Акцию 20 июня устроили около 100 жителей комплекса, в котором выявили 120 инфицированных из общего числа жителей (700 человек). Многоэтажку закрыли на карантин до 25 июня и жители вышли ломать ограждения, требуя их выпустить.

После прибытия полиции люди из окон своих квартир начали забрасывать правоохранителей камнями, шинами и подожженными предметами. В полицейских бросили даже компьютер.

Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы предотвратить снос заграждения. Некоторые из них получили травмы, предварительно, пострадали 8 полицейских. О пострадавших среди жильцов информации нет.

После протеста власти города пошли на уступки и смягчили карантин. Раньше жителям было запрещено покидать территорию дома, теперь они могут выходить из жилого комплекса группами до трех человек при условии дважды пройти тест на коронавирус с отрицательным результатом.