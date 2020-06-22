Об этом передает Радио Свобода.
«Суд принял решение через пять дней после того, как парламент лишил Царукяна неприкосновенности. Сам политик заявлял, что его уголовные дела сфабрикованы «по политическому заказу», потому что он критикует нынешнее правительство Николы Пашиняна», - говорится в сообщении.
Издание напоминает, что в отношении Царукяна открытые дела по трем статьям – подкуп избирателей на парламентских выборах 2017 года, нелицензионную игорную деятельность и незаконную застройку.
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Об этом передает Радио Свобода.
«Суд принял решение через пять дней после того, как парламент лишил Царукяна неприкосновенности. Сам политик заявлял, что его уголовные дела сфабрикованы «по политическому заказу», потому что он критикует нынешнее правительство Николы Пашиняна», - говорится в сообщении.
Издание напоминает, что в отношении Царукяна открытые дела по трем статьям – подкуп избирателей на парламентских выборах 2017 года, нелицензионную игорную деятельность и незаконную застройку.