Об этом передает Радио Свобода.

«Суд принял решение через пять дней после того, как парламент лишил Царукяна неприкосновенности. Сам политик заявлял, что его уголовные дела сфабрикованы «по политическому заказу», потому что он критикует нынешнее правительство Николы Пашиняна», - говорится в сообщении.