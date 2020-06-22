В городе Мостиска Львовской области были найдены 2 бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии (УПА).
Об этом сообщает ТСН.
Среди находок — книги, документы, протоколы, журналы, датированные 1940-1950 годами.
Также найден завернутый в бумагу военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который «пытался прорваться в ряды УПА».
Исследователи предполагают, что там также могут быть архивные документы Сидора Ковпака — руководителя партизанского движения сопротивления в Украине, потому что он был хорошо известен в этих краях. Однако тщательно изучить находку пока не удалось.
— Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, — объяснили искатели.
Известно, что они передали архивные документы в Мостиский историко-краеведческий музей. Вскоре находку должны отправить на реставрацию.
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В городе Мостиска Львовской области были найдены 2 бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии (УПА).
Об этом сообщает ТСН.
Среди находок — книги, документы, протоколы, журналы, датированные 1940-1950 годами.
Также найден завернутый в бумагу военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который «пытался прорваться в ряды УПА».
Исследователи предполагают, что там также могут быть архивные документы Сидора Ковпака — руководителя партизанского движения сопротивления в Украине, потому что он был хорошо известен в этих краях. Однако тщательно изучить находку пока не удалось.
— Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, — объяснили искатели.
Известно, что они передали архивные документы в Мостиский историко-краеведческий музей. Вскоре находку должны отправить на реставрацию.