В городе Мостиска Львовской области были найдены 2 бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает ТСН.

Среди находок — книги, документы, протоколы, журналы, датированные 1940-1950 годами.

Также найден завернутый в бумагу военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который «пытался прорваться в ряды УПА».

Исследователи предполагают, что там также могут быть архивные документы Сидора Ковпака — руководителя партизанского движения сопротивления в Украине, потому что он был хорошо известен в этих краях. Однако тщательно изучить находку пока не удалось.

— Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, — объяснили искатели.

Известно, что они передали архивные документы в Мостиский историко-краеведческий музей. Вскоре находку должны отправить на реставрацию.