По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 467 671 человек. В свою очередь, выздоровели 4 418 922 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 8 927 195 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 279 306), Бразилия (1 083 341), Россия (583 879), Индия (410 461), Великобритания (305 803), Перу (251 338), Испания (246 272) Чили (242 355), Италия (238 499), Иран (204 952), Франция (197 008), Германия (191 272) и Турция (187 685).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США — 119 967 человек, Бразилии — 50 591, Великобритании — 42 717, в Италии — 34 634, Франции — 29 643 и Испании — 28 323. В Китае в целом — 4639, один летальный случай за последние 7 недель.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1002 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.