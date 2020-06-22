Министерство иностранных дел Украины презентовало интерактивную онлайн-карту, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Об этом передает ЛИГА.

— Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда - нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы, - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.

Интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации МИД и зарубежных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Три слоя информации позволяют проверить, можно ли въехать в страну или проехать ее транзитом и при каких условиях.

Кулеба отметил, что даже после завершения пандемии COVID-19 онлайн-карта будет оставаться удобным инструментом для граждан при планировании поездок за границу.

Карта уже работает в тестовом режиме и доступна по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

МИД обращает внимание, что этот онлайн-инструмент не является политической картой мира. В основе изображения лежит картографическая модель.