Отраслевой государственный архив Службы безопасности и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии», в которой опубликованы документы от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта «Укрытие» («Саркофаг») после катастрофы.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отммечается, что издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.

– Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве «Саркофага», - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о «маленьких» авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

– Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки, - подчеркнул он.

«Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии» - это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 документов, опубликовали весной 2019 года.