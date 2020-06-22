Специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» в январе-мае 2020 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 69,7% — до 1,742 миллионов тонн.

Об этом свидетельствуют данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов выросла на 53,6% — до 1,437 миллионов тонн, импортных — в 3,6 раза, до 281,88 тысяч тонн, каботажных — в 2,2 раза, до 21,46 тысяч тонн. Переработка транзитных грузов сократилась в 2,2 раза — до 1,38 тысяч тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась в 2,1 раза — до 1,464 миллионов тонн. В частности, переработка зерна выросла в 3,2 раза — до 899,23 тысяч тонн. Перевалка строительных грузов снизилась на 18,9% — до 194,04 тысяч тонн, химических грузов и минеральных удобрений — в 3,3 раза, до 14,84 тысяч тонн. Переработка угля составила 232,48 тысяч тонн. Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 5,8% — до 124,1 тысячи тонн.

Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 14,2% — до 277,47 тысяч тонн. В частности, перевалка металлопроката сократилась на 18,1% — до 246,32 тысяч тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений снизилась в 3,5 раза — до 5,88 тысяч тонн. Контейнерооборот составил 281 TEU против 65 TEU годом ранее. Перевалка других тарно-штучных грузов выросла в 12,9 раза — до 21,31 тысячи тонн.

Специализированный морской порт «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — семь, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Стивидорная компания «Ольвия», ООО «ЕВТ Грейн» и ГП «Укроборонсервис».

СМП «Ольвия» в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 5,2% — до 3,097 миллионов тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 1,9%.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Также, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». На сегодняшний день катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского порта.