Украина настаивает, чтобы встречу в «нормандском формате» провели, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба ОП.

«Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в «нормандском формате», не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем», — сказал президент.

Он добавил, что в рамках Минских переговоров поднимался вопрос прекращения огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас проводятся консультации по этому вопросу. Мы говорили об этом с Германией и Францией — к этим странам у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Сейчас мы сменили подход к Минскому процессу, в нашу делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, а и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.