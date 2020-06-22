Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что может начать военные действия в Ливии и призвал вооруженные силы быть готовыми к боевым действиям.

Об этом информирует The Independent.

— Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, союзник ливийского военачальника Халифа Хафтара, пригрозил развернуть войска, чтобы остановить наступление сил всемирно признанного правительства национального согласия (GNA) в Триполи на прибрежный город Сирт, а также ключевую авиабазу в южном городе Юфра, — говорится в сообщении.

Правительство Ливии, поддерживаемое Турцией, назвало угрозу ас-Сиси «объявлением войны» и отказалась прекращать наступление.

— Мы отвергаем это, осуждаем и считаем это актом агрессии, вопиющим вмешательством, которое означает объявление войны, — заявили в ливийском правительстве.

Страны Арабской лиги планируют обсудить противостояние в Ливии во время экстренного заседания во вторник.

Напомним, в декабре прошлого года международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.