Россия ищет «террористов» в оккупированном Крыму. Цель российских оккупационных властитей — запугать граждан Украины на полуострове.

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппарова в Facebook.

Она отметила, что преследование украинских граждан в Крыму началось с начала оккупации полуострова в 2014 году.

— Россия с 2014 года целенаправленно ищет «террористов» в Крыму и...находит. Так она наполняет миф об «исламском экстремизме» и героической борьбе с ним. Так Россия пугает наших граждан в Крыму, — сказала Эмине Джеппарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской «даже с юридической точки зрения».