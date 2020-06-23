Американская торговая палата в Украине просит Кабинет министров и Офис президента не допустить восстановления морских экологических инспекций, возвращения экологического контроля судов и контроля изолированного балласта. Об этом сказано в заявлении организации.

Отмечается, что эксперты компаний-членов палаты обеспокоены возможным восстановлением морских экологических инспекций - Государственной Азовской морской экологической инспекции и Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа.

По информации экспертов, такие проверки препятствуют полноценному и своевременному товарообороту и приводят к существенным экономическим потерям.

В марте 2019 года Кабмин запретил проведение проверок судов, пока не будет разработан документ, который бы регулировал процедуру проверки судов, взятия проб и проведения их анализа.

Летом 2019 года правительство утвердило два порядка: Порядок взаимодействия Администрации морских портов и Госэкоинспекции в случае обнаружения загрязнения судами в акватории морского порта и Порядок проверки судов, взятия проб воды и проведения их анализа в портах, который четко регламентирует деятельность экологов во время отбора проб и проведение их анализа, как в акватории, так и на судне.

В Палате подчеркивают, что эти документы - важный шаг для налаживания ситуации в портах Украины при осуществлении проверки судов, поскольку «предлагают четкий алгоритм действий каждой из сторон и позволят исключить возможные элементы злоупотребления».

Ранее глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявил, что сейчас инспекция существенно ограничена в работе на территории портов и поэтому хочет получить беспрепятственный доступ к портовым зонам. По словам Малеваного, вопрос о возобновлении полноценной работы инспекторов в морских портах он будет ставить на высшем государственном уровне. Он также заявил, что Госэкоинспекция может получить статус правоохранительного органа.