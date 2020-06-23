В Кабинете министров еще нет решения, пойдут ли ученики в школу 1 сентября, или останутся на дистанционном обучении.
Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в интервью «РБК-Украина».
По ее словам, «внутри Кабмина нет решения» того, как начнется учебный год в школах. Она отметила, что пока «адаптивный» карантин продлили до 31 июля, но непонятно, как будет развиваться эпидемическая ситуация.
— Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача — это сохранение здоровья участников образовательного процесса, - сказала Любомира Мандзий.
Также временный министр добавила, что живого общения никто не отменял, потому что это «суть школы».
Кроме того, Минобразования совместно с Министерством здравоохранения до конца июня готовят протоколы, которые будут определять меры безопасности в школах до возвращения детей с 1 сентября.
— Я уверена, что новый учебный год для учащихся в школах начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как овладели материалом его ученики, - отметила Любомира Мандзий.
Напомним, что Верховная Рада сегодня на заседании освободила в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.
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В Кабинете министров еще нет решения, пойдут ли ученики в школу 1 сентября, или останутся на дистанционном обучении.
Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в интервью «РБК-Украина».
По ее словам, «внутри Кабмина нет решения» того, как начнется учебный год в школах. Она отметила, что пока «адаптивный» карантин продлили до 31 июля, но непонятно, как будет развиваться эпидемическая ситуация.
— Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача — это сохранение здоровья участников образовательного процесса, - сказала Любомира Мандзий.
Также временный министр добавила, что живого общения никто не отменял, потому что это «суть школы».
Кроме того, Минобразования совместно с Министерством здравоохранения до конца июня готовят протоколы, которые будут определять меры безопасности в школах до возвращения детей с 1 сентября.
— Я уверена, что новый учебный год для учащихся в школах начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как овладели материалом его ученики, - отметила Любомира Мандзий.
Напомним, что Верховная Рада сегодня на заседании освободила в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.