Россия остановила для проведения первых планово-профилактических работ новый газопровод «Турецкий поток», по которому газ транспортируется по дну Черного моря из России на запад Турции.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщает Интерфакс.

— Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена с утра 23 июня до 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техобслуживанию и базовой диагностике, - говорится в сообщении проектной компании.

В ходе планового остановки на объектах берегового примыкания в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее пройдут планово-профилактические работы, которые займут три и шесть дней соответственно. За это время выполнят ежегодное техобслуживание оборудования обоих объектов и проверку системы аварийной защиты и датчиков.

Указано, что приостановка транспортировки газа была запланирована и согласована всеми заинтересованными сторонами, включая «Газпром», «Газпром экспорт», TurkAkim Gaz Tasima A.S и компанию-оператора трубопровода South Stream Transport B.V.

Транспортировка газа будет возобновлена в соответствии с номинациями, полученными от ООО «Газпром экспорт», сразу же после завершения работ.

Напомним, что в российском Газпроме заявили, что со времени запуска трубопровода «Турецкий поток» в начале января 2020 года доставили в Турцию и Южную Европу 1 млрд кубометров газа.