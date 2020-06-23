Китай успешно вывел на орбиту последний спутник для собственной глобальной GPS-системы — BeiDou-3.

Об этом сообщает BBC.

Всего на орбите 35 спутников, обеспечивающих работу системы. Таким образом Китаю не придется использовать GPS-систему правительства США.

В общем проект стоил Китая 10 миллиардов долларов.

Планы по созданию собственной системы Китая сформировались в конце 1990-х годов, и до 2000 года была введена в эксплуатацию первая версия Beidou, которая обеспечивает покрытие для спутниковых услуг КНР.

Предыдущий проект GPS-системы, который запустили в 2012 году, предоставлял услуги для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что николаевцы и гости города теперь могут наблюдать за передвижением общественного транспорта не только на сайте EasyWay.