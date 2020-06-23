Мемуары бывшего советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона поступили в продажу, несмотря на сопротивление Белого дома.

Книга «Кабинет, в котором это произошло», начала продаваться в США с 23 июня, пишет DW.

По данным издательства, в Штатах находятся 200 000 экземпляров, еще несколько тысяч - в других странах. Копии мемуаров также разосланы для ознакомленя в СМИ.

В книге Болтон рассказал о своем опыте и впечатлениях, полученных за время работы советником во вопросам нацбезопасности. Согласно с опубликованными фрагментами, американского президента автор описал как политика, которым могут манипулировать другие мировые лидеры. Он также считает, что для Трампа собственные интересы важнее государственных.

Сам Трамп считает мемуары «сборником вранья и выдумок». Он также заявил, что бывший советник «дорого заплатит» за публикацию книги.

Напомним, что Джон Болтон был советником Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019. Трамп сообщил, что отправил Болтона в отставку из-за несогласия со многими его инициативами.

Информация о том, что Болтон планирует публикацию своих мемуаров о работе на Трампа, появилась в СМИ в ноябре. В январе он заявил о намерениях президента США шантажировать Украину военной помощью. Он также заявил, что готов давать показания на слушаниях в деле об импичменте Дональда Трампа.

После анонсированного на 23 июня выхода книги Белый дом подал иск против Болтона, требуя не допустить публикации его мемуаров о работе на Трампа до завершения вычитки книги. Американский президент назвал мемуары Болтона «историями обозленного скучного дурака».

Также в книге говорилось о том, что Трамп просил помощи с переизбранием у президента Китая. Советник Белого дома, присутствовавший на встрече Трампа с Си Цзиньпином, публично опроверг эту информацию.

В иске, поданном в Окружной суд США Колумбии, говорилось, что книга Болтона «Комната, где это произошло» содержит информацию, которая может ставить под угрозу национальную безопасность, если будет опубликована до рассмотрения правительством.

Однако американский суд разрешил публикацию мемуаров, отметив, что «одностороннее поведение Болтона вызывает серьезные опасения с точки зрения национальной безопасности», но он не считает возможным судебный запрет, о котором ходатайствовала администрация Дональда Трампа.