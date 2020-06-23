Основные изменения для поступающих в вузы в этом году будут касаться сроков вступительной кампании.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина, опубликованном 23 июня.

По ее словам, главное изменение в правилах приема в вузы в этом году – новые сроки вступительной кампании, которые изменились из-за коронавируса. Других новшеств не ожидается.

— Изменения произошли. Они связаны со смещением сроков вступительной кампании. Других изменений не было предусмотрено. Надеюсь, что уже ничего не подорвет условия приема, - сказала министр.

Мандзий напомнила, что вступительная кампания в Украине начнется с 1 августа.

— Вступительная кампания начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Прием заявлений продолжается с 13 до 22 августа, до 16 августа – для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО. Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 06:00. Зачисление поступающих на бюджет – до 5 сентября. С 15-17 сентября начинаем учебный год для первого курса, - рассказала она.

Напомним, что Верховная Рада сегодня на заседании освободила в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.