Депутаты Николаевского горсовета от фракции «Самопомощь» Алексей Лепишев поскандалил с коллегой от фракции партии «Оппозиционный блок» Игорь Копейка поскандалили на сессии из-за вопроса продажи и аренды коммунального имущества.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня, в ходе сессии Николаевского городского совета, передают НикВести.

В ходе сессии Алексей Лепишев обратился к депутатам с требованием наложить мораторий на продажу коммунального имущества города, так как по его словам «кучка депутатов и чиновников пытаются на этом заработать».

— Мы подошли к тому моменту, когда кучка чиновников и депутатов не взирая ни на кого и ни на что, пытаются имплементировать свои «хотелки» в действующий регламент городского совета и внести изменения в положение об Управлении коммунальным имуществом. Эти изменения преступны и направлены на разрушение принципов демократии. В этом зале мы с вами 5 лет назад клялись отстаивать интересы горожан. Но, некоторые депутаты и чиновники пытаясь протянуть изменения думают о своих интересах, — заявил Алексей Лепишев.

В ответ на это Игорь Копейка обвинил самого Алексея Лепишева в том, что он захватил коммунальное помещение и пользовался ним не уплачивая деньги за его аренды.

— Я хотел вам задать вопрос по поводу горстки депутатов и так далее. Вы, когда забрали ключи в управлении коммунальной собственности забрали от помещения по улице Архитектора Старова, а после незаконно туда вселились не имея никакого решения и пытались там организовывать свою деятельность, вы тогда этот доклад придумали? Вы находились в помещении незаконно, не платили аренду, вы просто в наглую забрали ключи и вселились в это помещение, — прокомментировал Игорь Копейка.

Комментируя заявления коллеги Алексей Лепишев заявил, что Игорь Копейка сам незаконно пользуется коммунальными помещениями в которых организовал залы игровых автоматов.

— Вот мы видим коллеги и горожане, кто первый занервничал. А что касается моей приемной депутатской, я все это документально подтвержу, там все законно, в отличии от ваших залов игровых автоматов и всего подобного в помещениях коммунального имущества, — резюмировал Алексей Лепишев.

Напомним, ранее Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммсобственности Мкртича Мкртчяна в незаконной распродаже и передаче в аренду коммунального имущества.