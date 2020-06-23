Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что предприятие намерено получить кредит на сумму 25 миллионов гривен для того, чтобы иметь возможность выплатить зарплату своим работникам и уплатить налоги.
Об этом Николай Логвинов рассказал сегодня, 23 июня, во время сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
— Последние 3-4 года предприятие страдает летом от невыплат заработных плат. У коллектива постоянно проблемы, задержка зарплаты, люди страдают, хотя выполняют свои задачи. Мы провели переговоры с банком «Восток», который дал нам добро на кредит суммой в 25 миллионов гривен сроком на 3 месяца. Бланковый кредит без каких-либо обеспечений. Его цель – выплата зарплаты и налогов. Срок кредита с 1 июля до 30 сентября. Чтобы взять этот кредит и подписать 1 июля этот договор, нужно ваше разрешение, - сказал Николай Логвинов, обращаясь к депутатам Николаевского горсовета.
Отметим, что сейчас «Николаевоблтеплоэнерго» уже работает в рамках кредита Мирового банка на сумму 21 миллион долларов. Сейчас уже использовано 9 миллионов долларов, 41% от общей суммы договора. По этому договору КП проводит изоляцию теплотрасс, реконструкцию теплосетей, реконструкцию котельных, установку индивидуальных тепловых пунктов и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерено взять кредит для того, чтобы выплатить заработную плату своим работникам.
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Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что предприятие намерено получить кредит на сумму 25 миллионов гривен для того, чтобы иметь возможность выплатить зарплату своим работникам и уплатить налоги.
Об этом Николай Логвинов рассказал сегодня, 23 июня, во время сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
— Последние 3-4 года предприятие страдает летом от невыплат заработных плат. У коллектива постоянно проблемы, задержка зарплаты, люди страдают, хотя выполняют свои задачи. Мы провели переговоры с банком «Восток», который дал нам добро на кредит суммой в 25 миллионов гривен сроком на 3 месяца. Бланковый кредит без каких-либо обеспечений. Его цель – выплата зарплаты и налогов. Срок кредита с 1 июля до 30 сентября. Чтобы взять этот кредит и подписать 1 июля этот договор, нужно ваше разрешение, - сказал Николай Логвинов, обращаясь к депутатам Николаевского горсовета.
Отметим, что сейчас «Николаевоблтеплоэнерго» уже работает в рамках кредита Мирового банка на сумму 21 миллион долларов. Сейчас уже использовано 9 миллионов долларов, 41% от общей суммы договора. По этому договору КП проводит изоляцию теплотрасс, реконструкцию теплосетей, реконструкцию котельных, установку индивидуальных тепловых пунктов и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерено взять кредит для того, чтобы выплатить заработную плату своим работникам.