Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерено взять кредит для того, чтобы выплатить заработную плату своим работникам.

Об этом вчера, 22 июня, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказала депутат Николаевского горсовета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева, пишут НикВести.

По ее словам, этот вопрос один из основных, которые вынесены на сессию городского совета, которая проходит сегодня, 23 июня.

— Александр Сенкевич анонсировал, что одним из ключевых вопросов, которые мы должны рассмотреть, это очередная проблема на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго», это наш поставщик тепла и горячей воды. Мы все прошлым историю в прошлом созыве, когда были митинги в зале и требования выплат зарплат. Сегодня парадокс ситуации в том, что опять у предприятия те же проблемы, объективные или субъективные, мы сейчас не говорим, но если эти проблемы повторяются, значит что-то не так, - сказала Елена Киселева.

Она рассказала, что недавно Государственная аудиторская служба провела проверку финансовой деятельности «Николаевоблтеплоэнерго». Одним из выводов проверки стала рекомендация руководству КП донести до собственника в лице городского совета о проблемах предприятия.

— Я скажу свое мнение. Почему-то был проведен аудиторский анализ деятельности предприятия, но отчет депутатам предоставили только после прошлого пленарного заседания. Хотя один из выводов аудиторов звучит для меня… Парадокс, действия исполнительной власти, уже аудиторы пишут: Донесите о проблемах, существующих на предприятии, до ведома собственника в лице городского совета. То есть, уже аудиторы, когда изучают деятельность предприятия, говорят о том, что нам как собственнику надо принимать какие=то управленческие решения. И это нигде особо не анонсируется, нигде не стучать в колокола. Стучат в колокола только в одном: «Дайте денег, дайте денег». А то, что там ситуация, которая будет постоянно требовать финансового дотирования - это уже факт. И чем больше это предприятие берет кредитов, тем больше долгов у нас с вами как у налогоплательщиков и тем больше вливаний из бюджета им нужно, - сказала Елена Киселева.

— Завтра (сегодня, 23 июня, - прим.) мы должны в очередной раз спасать ситуацию, потому что у предприятия стоит вопрос о невыплате заработных плат, и для того, чтобы покрыть эти расходы, им нужно взять очередной кредит. Это будет анализ ситуации и возможности получения внешнего заимствования. Ровно год назад мы говорили о том, что это бесконечная история… Я думаю, что дискуссия будет достаточно горячая, потому что уже наболело и накипело, просто быть болванчиком, который «дал денег - плохо, не дал денег - тоже плохо». Всегда плохо, всегда виноваты. Всегда исполнительная власть типо замечательная, а какие-то депутаты - злодеи. Депутаты даже не знают о проблемах исполнительной власти. Выйдите и публично скажите, как я предлагала это в прошлые годы: если у нас цена на тариф такая-то, если ее не хвататает на затраты, значит давайте будем говорить, что мы это предприятие дотируем с целью, чтобы сохранить этот тариф. Но тогда все налогоплательщики Николаева станут в позицию, они будут знать, что ежегодно, чтобы кто-то имел стабильное тепло в квартирах, все жители города должны скинуться в размере 60, 80 или 100 миллионов. Это наша постоянная нагрузка, она будет расти с ростом индексации заработной платы. И тогда все становится на свои места, нам не нужны будут ритуальные танцы, которые будут рассказывать о какой-то мнимой модернизации. Мы набрали кредитов, чтобы что-то экономить, в результате этой «экономии», мы должны каждый год давать 100 миллионов. Наша пісня гарна-нова, починаєм її знову, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич вместе с директором Департамента ЖКХ Сергеем Кореневым осмотрели котельные «Николаевоблтеплоэнерго», которые подготовили к переоборудованию и модернизации. Напомним, коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках проекта Всемирного Банка завершило ремонт 25,4 километра теплосетей, а также разработало проектную документацию на реконструкцию котельных и тепловых пунктов.