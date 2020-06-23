Возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.
Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в Украине в течение прошлой недели росло число случаев COVID-19, но тотальный карантин, по его словам, может повлечь более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.
Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.
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Возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.
Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в Украине в течение прошлой недели росло число случаев COVID-19, но тотальный карантин, по его словам, может повлечь более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.
Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.