Возвращение к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия. Поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине в течение прошлой недели росло число случаев COVID-19, но тотальный карантин, по его словам, может повлечь более катастрофические последствия, чем просто коронавирус.

Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.