Александра Клитина, экс-заместительница министра инфрастукруты Владислава Криклия, ставшая участницей секс-скандала с пранкером Джокером, стала советником главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом сама Клитина написала у себя на странице в социальной сети Facebook.

— Пытаюсь помочь Космическом агентству привлечь помощь доноров и МФО, чтобы реализовать серию инновационных проектов, которые предлагает Владимир Усов (глава Госкосмоса) и его команда. Вижу желание вывести наш космический сектор с постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров. И вот сразу сопротивление — группа прожорливых депутатов хочет поставить кого-то «своего», - отметила она.

Напомним, что Клитина стала одной из первых фигуранток череды скандалов, связанных с пранкером «Джокером». В частности, вокруг ее персоны разгорелся секс-скандал. Так исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора нардепов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер «Джокер» опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заподозрив троллинга.

Отметим, что Александра Клитина, будучи советником министра и руководителем Офиса реформ при Министерстве инфраструктуры, занималась, в частности, законопроектом «О внутреннем водном транспорте», вокруг которого был конфликт между Андреем Вадатурским и министерством. На сегодняшний день закон, целью которого является либерализация речных перевозок в Украине и привлечение иностранных инвестиций, до сих пор не принят.

27 ноября 2019 года Кабинет министров уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александру Клитину.