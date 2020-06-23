Президент Украины Владимир Зеленский назвал «засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им «будет больно».

Как выяснилось, в мессенджере Viber был обнаружен закрытый чат дальнобойщиков, в котором они обсуждают, по каким дорогам лучше ехать перегруженными, чтобы не попасть на весовой контроль, пишет Delo.ua.

Во вторник, 23 июня, в данном чате аккаунт под названием «Ze» запостил видео, на котором президент Владимир Зеленский обратился к участникам чата. Как позже выяснилось из самой записи, запостил видео сам президент. В видеозаписи Владимир Зеленский говорит, что несмотря на все предпринимаемые государством меры, в Украине продолжают разбивать дороги перегруженные фуры.

— Едут перегруженные, им все равно, что государство тратит на один километр дороги приблизительно 1 млн долларов США. Им все равно. Мы решили как-то побороть эту проблему, договорились с СБУ, Нацполицией, давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Все равно не можем понять, как они это все объезжают. И с моими ребятами мы нашли такую группу, называется она «ГВК — весовой контроль», там 17 тысяч 864 человека. Так вот этот 864-ый — это я, — заявил Зеленский.

По словам президента, в данном чате дальнобойщики обсуждают, где лучше ехать с перегрузом, чтобы не попасться на правоохранителей.

— Подключился я к этой группе и посмотрел. Там дальнобойщики, водители, которые везут перегруженные машины, они друг другу говорят: «По Коблево едем, там свободно, там только полицейские», «На Умань не едем, там уже все серьезно». Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно, — сказал Владимир Зеленский в конце своего видеообращения.

Примечательно, что через некоторое время аккаунт Зеленского в данном чате был удален.