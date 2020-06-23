Депутаты городского совета провалили голосование за принятие программы по обращению с бездомными животными в Николаеве на 2020-2024 года.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

На рассмотрение было вынесено три программы обращения с бездомными животными, в частности:

- программа бывшего директора «Центра защиты животных» Александра Голобродского, внесенная Департаментом ЖКХ, с финансированием в 25 миллионов гривен, предусматривающая эвтаназию животных;

- программа разработанная «Рабочей группой депутатов Николаевского городского совета VII созыва», известная всем как «программа Веселовской», с финансированием в 37 миллионов гривен;

- программа Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета с финансированием в 26 миллионов гривен, которая предусматривает отлов, стерилизацию, адаптацию и выпуск животных.

Для принятия программы, разработанной Александром Голобродским, не хватило голосов: из 35 депутатов «за» проголосовали 12, «против» — 20, «воздержались» — 2 и еще 1 бюллетень было испорчено.

В ходе тайного голосования депутаты приняли программу Ларисы Веселовской: из 36 депутатов «за» проголосовали 18, «против» — 13, «воздержались» — 4 и 1 бюллетень было испорчено.

При этом, депутаты приняли программу, разработанную Департаментом ЖКХ: из 34 депутатов «за» проголосовали 26, «против» — 7, «воздержались» — 1.

Отметим, что до этого программа по обращению с бездомными животными, разработанная Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, уже была вынесена на открытое голосование, однако для ее принятия не хватило голосов. После этого данную программу поставили на повторное, тайное голосование.

Таким образом. на сегодняшний день программа по обращению с бездомными животными в Николаеве остается непринятой.

Напомним, в мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

В сентябре 2019 года действующий тогда директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский рассказал, что Николаеве насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.

В частности, Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре 2019 года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Виктории Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая может обойтись бюджету в 37 миллионов гривен для городского бюджета.

В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.

Также, в декабре 2019 года Александр Голобродский заявил об уходе с должности директора ЦЗЖ в Николаеве. Он отметил, что «не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».

При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета заявили, что не знают, на сколько уменьшится количество бездомных собак в Николаеве в случае принятия их программы по обращению с животными.

В 2020 года новым директором «Центра защиты животных» стал Виктор Линник. Спустя полгода после его назначения стало известно, что остаток средств на счету КП составил 79 тысяч 220 гривен и этой суммы хватит только на 7 дней полноценной работы предприятия.