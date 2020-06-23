В городе Березно Ровенской области произошли столкновения со стрельбой между полицией и представителями «Национального корпуса», которые требовали встречи с нардепом от «Слуги народа» Сергеем Литвиненко.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Нацкорпус» потребовал от Сергея Литвиненко объяснений его слов о необходимости рассмотрения Верховной Радой законопроекта об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

«Еще перед новым годом в Париже президент Зеленский подтверждал, что закон «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» существует как временный. Однако сколько может продолжаться это «временно»? Мы уже трижды продлили его действие. Уже даже представители так называемых «ЛНР» и «ДНР» направили к ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе. А мы, украинские политики, дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Неужели мы не можем сделать свой вариант закона, которым ускорим возвращение мира?» — сказал Сергей Литвиненко.

В результате депутат покинул встречу в сопровождении охраны. После этого произошли столкновения активистов с полицией, во время которых прозвучали выстрелы.

«Участники акции начали догонять депутата. Возникла потасовка, во время которой неустановленное лицо бросило в толпу пиротехническое изделие. Когда начальник управления патрульной полиции области пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, изделие взорвалось. В результате полицейский получил телесные повреждения и направлен в больницу в Ровно», — сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в результате столкновений сотрудники полиции задержали 15 человек, в том числе лидера местного «Нацкорпуса» Игоря Сухих. Их задержали по статье о хулиганстве. Также правоохранители изъяли пять транспортных средств.

Напомним, 26 февраля в селе Богдановка Днепропетровской области на встрече с местными жителями нардепу от «Слуги народа» Роману Каптелову пришлось вызвать полицию, чтобы покинуть помещение. Сельчане освистали депутата и чуть не избили его.