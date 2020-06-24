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Евросоюз рассматривает возможность временно отказать во въезде на свою территорию гражданам ряда стран, среди которых США, Россия и Бразилия. Причиной такого решения является неблагополучная ситуация с распространением коронавируса в указанных государствах.
Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на проект соответствующего документа.
Отмечается, что в ЕС обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией COVID-19.
При этом оба возможных перечня исключают США и в то же время дают «зеленый свет» Китаю, подчеркнуло издание.
Также, по данным NYT, границы ЕС откроются для развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.
Напомним, ранее страны ЕС продлили граничения на въезд граждан третьих стран после 15 июня.
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Евросоюз рассматривает возможность временно отказать во въезде на свою территорию гражданам ряда стран, среди которых США, Россия и Бразилия. Причиной такого решения является неблагополучная ситуация с распространением коронавируса в указанных государствах.
Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на проект соответствующего документа.
Отмечается, что в ЕС обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией COVID-19.
При этом оба возможных перечня исключают США и в то же время дают «зеленый свет» Китаю, подчеркнуло издание.
Также, по данным NYT, границы ЕС откроются для развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.
Напомним, ранее страны ЕС продлили граничения на въезд граждан третьих стран после 15 июня.