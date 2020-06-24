Евросоюз рассматривает возможность временно отказать во въезде на свою территорию гражданам ряда стран, среди которых США, Россия и Бразилия. Причиной такого решения является неблагополучная ситуация с распространением коронавируса в указанных государствах.

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на проект соответствующего документа.

Отмечается, что в ЕС обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией COVID-19.

При этом оба возможных перечня исключают США и в то же время дают «зеленый свет» Китаю, подчеркнуло издание.

Также, по данным NYT, границы ЕС откроются для развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.

Напомним, ранее страны ЕС продлили граничения на въезд граждан третьих стран после 15 июня.