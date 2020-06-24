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Суд в Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску во время передвижения по столице страны.
Об этом сообщает The Guardian.
— Бразильский судья приказал Жаиру Болсонару исправить свое неподобающее поведение и носить маску для лица во время передвижения столицей Бразилии, — говорится в сообщении.
Президент вызвал возмущение граждан, неоднократно пренебрегая мерами, направленными на замедление распространения пандемии коронавируса, в результате которой уже погибли свыше 50 000 бразильцев.
В понедельник федеральный судья постановил, что Болсонару не придерживается законов федерального округа, к которому принадлежит столица Бразилии, поэтому оплатит штраф в размере 2 000 реал (около 300 евро) в день, если он продолжит нарушать закон. Использование масок является обязательным в Бразилии с конца апреля.
— Президент республики должен принимать все необходимые меры, чтобы избегать передачи COVID-19 с целью защитить собственное здоровье или здоровье людей вокруг него, — отметил судья Ренато Коэльо Борелли.
По данным ресурса Worldometer, в мире зарегистрировано 9 334 159 случаев заболевания COVID-19. Из них 478 732 – летальных. 5 012 177 лица уже излечились от коронавирусной болезни.
В первую тройку по числу зараженных лиц входят США (2,422,669), Бразилия (1,145,906) и Российская Федерация (599,705).
Напомним, ранее Верховный суд Бразилии обязал президента возобновить публикацию статистических данных о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной болезни.
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Суд в Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску во время передвижения по столице страны.
Об этом сообщает The Guardian.
— Бразильский судья приказал Жаиру Болсонару исправить свое неподобающее поведение и носить маску для лица во время передвижения столицей Бразилии, — говорится в сообщении.
Президент вызвал возмущение граждан, неоднократно пренебрегая мерами, направленными на замедление распространения пандемии коронавируса, в результате которой уже погибли свыше 50 000 бразильцев.
В понедельник федеральный судья постановил, что Болсонару не придерживается законов федерального округа, к которому принадлежит столица Бразилии, поэтому оплатит штраф в размере 2 000 реал (около 300 евро) в день, если он продолжит нарушать закон. Использование масок является обязательным в Бразилии с конца апреля.
— Президент республики должен принимать все необходимые меры, чтобы избегать передачи COVID-19 с целью защитить собственное здоровье или здоровье людей вокруг него, — отметил судья Ренато Коэльо Борелли.
По данным ресурса Worldometer, в мире зарегистрировано 9 334 159 случаев заболевания COVID-19. Из них 478 732 – летальных. 5 012 177 лица уже излечились от коронавирусной болезни.
В первую тройку по числу зараженных лиц входят США (2,422,669), Бразилия (1,145,906) и Российская Федерация (599,705).
Напомним, ранее Верховный суд Бразилии обязал президента возобновить публикацию статистических данных о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной болезни.