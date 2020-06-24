Член исполнительного комитета горсовета Владимир Тимошин заявил, что в Николаеве в несколько раз завышают стоимость работ, которые финансируются из городского бюджета.

Об этом он сказал сегодня, 24 июня в ходе заседания исполкома, пишут НикВести.

В частности, Владимир Тимошин напомнил о задержании на взятке сотрудника администрации Ингульского района, который вымогал с местного предпринимателя 82,6 тысяч гривен за заключения договора по дезинфекции остановок общественного транспорта.

При этом, член исполкома указал, что в целом стоимость работ по дезинфекции составляла 190 тысяч гривен.

— У нас случилось событие в администрации Ингульского района, а именно получение неправомерной выгоды — задержана личность, защиту которой я осуществляю. Это личность, которая является, как это говорят, поводырем — задача была встретить и провести. У нас департамент Андрея Ермолаева (департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета, - прим.) проводит какую-то служебную проверку в администрации Ингульского района? В СМИ мы все прочитали, что взятка составила около 90 тысяч гривен при стоимости работ в 190 тысяч гривен. Понимаем, да? Насколько у нас из бюджета идет завышение цен. Нужно ставить точку в этом. У нас стоимость всех работ, которые выполняются за средства местного бюджета, умножается на два, а то и на три — и в ProZorro, и везде. Мне кажется, надо уже как-то провести проверку. Кто там в руководстве администрации Ингульского района, кто в теме, кто в доле — он все это знают, - сказал Владимир Тимошин.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что на сегодняшний день ожидаются выводы правоохранительных органов после чего дал поручение Андрею Ермолаеву подготовить на следующее заседание исполкома информацию о случившемся.

Напомним, что глава администрации Ингульского района Николаева, депутат горсовета Юрий Гранатуров пообещал уволить всех сотрудников администрации, чью причастность к вымогательству взятки с местного предпринимателя докажет следствие.