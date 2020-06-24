Ведущая из студии «Квартал 95» Елена Кравец не намерена принимать участие в грядущих выборах мэра Киева.

Об этом говорится в ее instagram-блоге в среду, 24 июня, передает Страна.

— Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот всё.. Политика мне не интересна. Точка, - говорится в опубликованном сообщении.





Ранее в СМИ и некоторых Телеграм-каналах распространялась информация о том, что Елена Кравец якобы может стать кандидатом в градоначальники Киева.

Выборы мэра Киева и других городов Украины, а также выборы депутатов городских и сельских советов назначены на 25 октября 2020 года.