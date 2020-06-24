Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы «Большая стройка».

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко передает Интерфакс-Украина.

– Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с «Большой стройки» в этой области, - сказал он на брифинге, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.