Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы «Большая стройка».
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко передает Интерфакс-Украина.
– Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с «Большой стройки» в этой области, - сказал он на брифинге, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.
Напомним, ранее в рамках программы «Большая стройка» президент Владимир Зеленский посетил Черниговскую область.
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Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы «Большая стройка».
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко передает Интерфакс-Украина.
– Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с «Большой стройки» в этой области, - сказал он на брифинге, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.
Напомним, ранее в рамках программы «Большая стройка» президент Владимир Зеленский посетил Черниговскую область.