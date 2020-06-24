Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, во Львове местные власти разрешили работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram-канале в среду, 24 июня.
По его словам, во Львове разрешена работа кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей. При этом владельцев этих заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.
— Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса, - отметил Андрей Садовый.
Напомним, что в столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев еще вернется к ограничениям.
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Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, во Львове местные власти разрешили работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram-канале в среду, 24 июня.
По его словам, во Львове разрешена работа кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей. При этом владельцев этих заведений обязали обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.
— Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса, - отметил Андрей Садовый.
Напомним, что в столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев еще вернется к ограничениям.