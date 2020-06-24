В Харькове один из местных депутатов вызвал полицию на заседание горсовета из-за того, что его коллеги пришли на работу без масок.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

– 24 июня в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей, - говорится в сообщении.

Информация и происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отделения полиции.

Согласно со статьей 44-3 КУоАП, штраф за нарушение карантинных ограничений гражданами составляет от 17 000 до 34 000 гривен, а бизнесом - от 34 000 до 170 000 гривен.

Напомним, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, во Львове местные власти разрешили работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.