Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким рассказал, что одной из основных проблем города является «финансовый вопрос», который можно решить благодаря привлечению инвестиций и улучшению инфраструктуры Николаева.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Руководитель областного штаба отметил, что депутаты от «Слуги народа», которые будут избраны в городской или областной советы, должны будут решить основные проблемы Николаева, а именно создать все условия для привлечения инвесторов.

— Депутаты после выборов должны будут решить основные проблемы нашего города и области. Это финансовый вопрос. Мы хотим, чтобы область и город зарабатывали. Лично моё мнение — это привлечение инвесторов. Для того, чтобы инвестор появился — это может быть внутренний инвестор или внешний — надо создать условия, которые ему выгодны. Например, отсутствие или льготы по оплате налога за землю, отсутствие или уменьшение коррупционной составляющей при получении разрешительных документов по отводу земли, техусловий на электричество, - отметил Виталий Ким.

Он добавил, что в городе необходимо улучшать качество дорог, улучшать портовую и кораблестроительную инфраструктуры, а также обратить внимание на гуманитарные и медицинские вопросы.

— Также проблемы есть по инфраструктурным проектам, по крупным. В первую очередь хотелось бы получить дороги хорошие, рабочие места в портовой инфраструктуре, в том числе кораблестроительной, для этого опять же нужно провести некоторые мероприятия, чтобы нам было выгодно работать. Когда у нас появятся деньги, нужно смотреть, как их потратить с умом. Кроме гуманитарных вопросов, кроме медицинских, начинать надо с денег и двигаться в сторону остросоциальных вопросов, - подытожил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который будет курировать работу политсилы в Николаевской области и ее участие в местных выборах, считает, что основная задача, которая будет стоять перед новым городским советом - это найти пути для того, чтобы удвоить поступления в бюджет города.