Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер фильма под названием Homemade, который состоит из 17 короткометражных фильмов.

Об этом пишет Variety.

Короткометражки, длительностью 5-7 минут, были сняты в разных уголках мира в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Их можно смотреть, как по отдельности, так и в виде одного длинного фильма, который отражает “общий быт карантина”.

Участниками «Homemade» стали Кристен Стюарт, Мэгги Джилленхол, Ладж Ли, Паоло Соррентино, Себастьян Шиппер, Наталия Беристайн, Надин Лабаки, Халед Музанар, Себастьян Лелио, Ана Лили Амирпур, Гуриндер Чадха, Рейчел Моррисон, Джонни Ма, Антонио Кампос, Дэвид Маккензи, Наоми Кавасэ и Рунгано Ньони.

Авторами идеи выступили Пабло Ларраин и его брат Хуан де Диас, а продюссером – Лоренцо Миели.

Премьера проекта запланирована на 30 июня.