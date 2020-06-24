Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа"

Глава политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.

Об этом Александр Корниенко рассказал в своей видеообращении, опубликованном в Facebook.

Как известно, Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала национального масштаба после того, как они обсуждали красоту своих коллег перед началом пресс-конференции в Николаеве вчера, 23 июня. Разговор был зафиксирован на микрофон НикВести, которые вели прямую трансляцию мероприятия. Во время разговора Александор Корниенко использовал такие выражения: «Алахвердиева - вообще красотка. Такая поддутая. конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще». После некоторого перерыва Александр Корниенко высказался, как он сам в итоге подтвердил, о Татьяне Домбровской: «Корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика. Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да. Баба да».

Александр Корниенко рассказал, что этот разговор касался Ирины Аллахвердиевой и Татьяны Домбровской и признал, что он использовал недопустимые высказывания, чтобы выразить свое восхищение, за что несколько раз извинился.

— Хочу поставит последнюю точку, я надеюсь, в истории с моими вчерашними скандальными высказываниями. Прежде всего, хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой, моей коллеге и человеку, которого я очень уважаю с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую, короткую часть разговора, где я с Давидом Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты. Но абсолютно в недопустимой форме. Уважаемая Ирина, я не думал ничего плохого, это были просто мои искренние впечатления от того, как вы выглядите и каким образом к этому пришли. Еще раз приношу вам свои извинения и приглашаю к конструктивному сотрудничеству и в рамках Верховной Рады, и в рамках нашей николаевской организации, участником которой вы являетесь. Теперь что касается другой, большей, части разговора, которая породила массовые цитирования, мемы и так далее. Хочу убедить всех, что это были мои мысли не об Ирине Аллахвердиевой. Я готов сказать об этом под присягой или полиграфом, в этом моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека. И та ситуация, которая сложилась вокруг Ирины в медиа - абсолютно неуместна, - сказал Александр Корниенко.

Он рассказал, что Татьяна Домбровская действительно впечатлила его своей энергетикой и высказал мнение, что она могла бы стать достойным кандидатом в мэры Николаева от «Слуги народа».

На фото Александр Корниенко и Татьяна Домбровская

— Я говорил о местном политике и возможном кандидате в мэры от партии «Слуга народа» госпоже Татьяне Домбровской. Я с ней познакомился накануне, действительно, она меня впечатлила своей энергией. Я понимаю, что она бы могла стать достойным кандидатом от партии «Слуга народа». Опять-таки, форму для высказывания своего восхищения я выбрал неуместную, местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая действительно может восприниматься как сексизм и другая дискриминация. Я приношу извинения также госпоже Татьяне. В то же время, продолжаю приглашать вас в участии в наших праймериз, которые проходят по всей страны. Надеюсь, что вы имеете абсолютные шансы победить в них. Понимаю при этом, что госпожа Татьяна может отказаться от дальнейшего сотрудничества с партией «Слуга народа» после моих высказываний, это будет абсолютно справедливо в наш адрес, - сказал Александр Корниенко.

Также он прокомментировал слова о «склейке» и «монтаже» - ранее, комментируя эту ситуацию, участники конфликта говорили о неком монтаже видеозаписи.

Александр Корниенко и Ирина Аллахвердиева, фото: Катерина Середа

— Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. И понятно, что нужно быть полным отморозком, чтобы это утверждать и убеждать в этом все общество. Но вместе с тем, мы с Давидом четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины, этим коротким, и более широким обсуждением госпожи Татьяны была немного большая пауза, немного больше слов. На том видео, которое было распространено, нет этого момента. Возможно, он был потерян при стриме. Руководитель этого сайта, который сделал стрим, господин Деренюга, дает комментарии о том, что действительно могла быть потеря сигнала или пакетов. Я не знаю. Честно говоря, мне обидно за всю эту ситуацию. Напоследок, я хотел бы просто извиниться перед всеми украинцами, перед теми, кто голосовал за «Слугу народа», перед теми, кто не голосовал, независимо от пола и так далее. Недопустимы ни для депутата Верховной Рады, тем более, для заместителя руководителя большой фракции, которая несет ответственность за события в Украине подобные высказывания и обсуждения. Приношу искренние извинения всем, кого это могло разочаровать. Будучи сторонником гендерного равенства, его лоббирования в законодательстве, нынешняя ситуация, которую я себе позволил, сексистские высказывания, дискриминационные, неуважительные, за что я приношу искренние извинения. Эта ситуация для меня точно станет очень серьезным уроком, - сказал Александр Корниенко.

Ранее сообщалось, что глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.