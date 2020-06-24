Международный валютный фонд обновил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, в первой половине года пандемия коронавируса имела более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в июньском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update) от МВФ, передает Экономическая Правда.

При этом, восстановление экономики будет более постепенным, чем прогнозировалось ранее.

По сравнению с прогнозами в апреле, рост мировой экономики в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4% (против 5,8%).

«Как и в апрельских прогнозах, существует высокий уровень неопределенности относительно прогноза. Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году упадет на 3% (ранее ожидалось снижение на 1%), а в 2021 году вырастет на 5 9% (предыдущий прогноз — рост на 6,6%)», — говорится в обзоре.

В частности, падение ВВП США в 2020 году составит 8%, а восстановление в 2021 — 4,5%, в Германии — 7,8% падения в 2020 и 5,4% восстановления в 2021.

Наибольшее падение, как и раньше, ожидается в Италии и в Испании — на 12,8%, рост в этих странах в следующем году прогнозируют на уровне 6%. Во Франции снижение, по прогнозам, составит 12,5%, рост в следующем году — на 7,3%.

ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению МВФ, на 10,2%, хотя ранее МВФ ожидал снижения на 6,5%, а в 2021 году вырастет на 6,3%.

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.