Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны в государственной измене в пользу России.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

«Сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Януковичу В. Ф., двум бывшим министрам обороны Украины Саламатину Д. А. и Лебедеву П. В. Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК )», - говорится в сообщении.

Следствие заявляет, что Виктор Янукович вместе с Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили государственную измену, «а именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».

В ГБР указывают, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации.

Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

Ранее сообщалось, что Верховный суд опроверг сообщения СМИ об отмене решения о спецконфискации $1,5 миллиарда бывшего президента Украины Виктора Януковича.