Верховный суд опроверг сообщения СМИ об отмене решения о спецконфискации $1,5 миллиарда бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Кассационный уголовный суд в составе ВС рассмотрел кассационные жалобы компаний Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited на решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Последний отказался рассматривать апелляции этих компаний на приговор Краматорского городского суда от 28 марта 2017 года относительно Аркадия Кашкина. Бывшего владельца компании «Газ Украины-2020» признали виновным в создании преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем.

Своим решением Кассационный уголовный суд отменил постановление Апелляционного суда Донецкой области об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

— Приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года относительно Аркадия Кашкина не был предметом рассмотрения в Верховном суде, — добавили в суде.

Напомним, 22 февраля 2019 года почти 1,5 миллиарда гривен окружения экс-президента Украины Виктора Януковича перечислили на счет Государственной казначейской службы.