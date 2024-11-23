Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри

Антон Табунщик, голова Миколаївської обласної ради, фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, реагуючи на підозру очільниці обласного центру медико-соціальної експертизи, заявив, що чекає на проведення депутатської комісії.

Таку він відповів на запитання кореспондентки «МикВісті» після проведення позачергової офлайн-сесії у пʼятницю, 22 листопада.

Як відомо, Миколаївська обласна рада жодного разу не збирала медичну комісію з моменту обшуків у Віри Бєлякової. Тоді це пояснили тим, що фігурантці не оголосили підозру.

Через місяць після обшуків правоохоронці повідомили посадовиці про підозру. Проте голова облради заявив, що проведення комісії і формування питань — повноваження її голови. Тому чекає відповідних дій від голови комісії Ірини Шабільянової.

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— Такої відповіді не було, або вона була і трохи не така, як ви її озвучили. Там було сказано, що відповідні дії будуть розпочаті після того, як буде оголошена підозра. Зараз у нас зʼявились матеріали, щоб розглянути це на постійній комісії. Згідно нашого регламенту, постійні комісії збирають голови і порядок денний також формують вони. Чекаємо, — сказав Антон Табунщик.

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.