Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Миколаївська міська рада. Архівне фото «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міськрада хоче створити єдиний орган, який займатиметься всіма тендерними закупівлями.

Про це він розповів під час пресконференції 20 листопада, пишуть «МикВісті».

— У нас є управління культури, освіти, охорони здоровʼя, які проводять свої закупівлі. Ми аналізуємо ціни й бачимо, що папір закупили в різних обʼємах за різну ціну, і не завжди обʼєм співпадає з ціною, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Тому, за його словами, створення єдиного органу, який би займався закупівлями, могло б допомогти уникнути таких ситуацій і привести всі закупівельні процеси до єдиного стандарту.

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Олександр Сєнкевич пояснив, що це має працювати так: управління міськради формують заявки відповідно до своїх потреб і передають їх закупівельному органу. Той, у свою чергу, проводить тендер, закуповує товар і доставляє його замовнику.

— Якби був єдиний закупівельний орган, тоді управління формували б заявки, що їм потрібно, закупівельний орган оголошував би закупівлю, закуповував і розвозив. Уявіть, що міськрада — це велике підприємство, у якого є підрозділи. На підприємстві не роблять закупівлі окремо підрозділи, — сказав Олександр Сєнкевич.

Однак він зазначив, що нині створення такого органу не передбачене законодавством. Мер повідомив, що міськрада працює з Верховною Радою, щоб Миколаїв став пілотним проєктом у цьому напрямку.

— Сьогодні за законом ми не можемо цього зробити. Ми з приводу цього працюємо з Верховною Радою, і ми готові бути в цьому напрямку пілотним проєктом, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, ще у січні 2024 року Олександр Сєнкевич заявляв, що Миколаївська міськрада у співпраці з Антикорупційною ініціативою ЄС планує створити сайт-довідник з моніторингу цін в регіоні. Такий проєкт покликаний уникнути завищення цін під час проведення тендерних закупівель.

Нагадаємо, раніше видання «Слідство.Інфо» проаналізувало закупівлі управлінням освіти холодильників для дитячих садочків та шкіл міста та заявило про спробу завищення вартості техніки майже вдвічі. Також видання «Наші гроші» проаналізувало тендер на реставрацію Миколаївської гімназії №2 вартістю понад 146 мільйонів гривень та заявило про завищення цін у кошторисі.