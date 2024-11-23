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Без світла на Миколаївщині завтра будуть дві черги споживачів, — обленерго

Де на Миколаївщині не буде світла 24 листопада, фото з відкритих джерелДе на Миколаївщині не буде світла 24 листопада, фото з відкритих джерел

Відключення світла у неділю, 24 листопада, застосовуватимуть для двох черг споживачів — 1 і 4.

Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».

Світло вимикатимуть у період з 14 до 18 години. Однак у обленерго зазначили, що графік може змінюватись протягом доби.

В почерговому розрізі:

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  • 1 черга:  16:00 - 18:00
  • 4 черга:  14:00 - 16:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – це все ще відновлення пошкодженої енергетики під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Обстріли Миколаєва 17 листопада

У ніч із 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранені четверо дорослих та двоє дітей.

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками Shahed 131/136.

На місці виникли пожежі у двох будинках, їх загасили пожежники на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Внаслідок атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об'єктів, у тому числі багатоповерхівку, чотири приватні будинки, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

Удару також зазнав торгівельний центр «Портал» у Миколаєві. Всередині зруйновано приміщення спортивного клубу «100ТОНН».

Як розповів власник ТЦ Олексій Стадніченко, удар стався по південній частині будівлі, куди влетів ворожий дрон. На місці виникла пожежа, яку моментально вдалось ліквідувати системі пожежогасіння ще до приїзду відповідних служб.

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